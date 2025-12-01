Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Xlife Sciences AG erzielt Durchbruch bei der Früherkennung von Alzheimer und erschließt bedeutendes Marktpotenzial



01.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 01. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat gemeinsam mit der saniva diagnostics GmbH einen bedeutenden Meilenstein erreicht: NeuroMex ist das weltweit erste zertifizierte und klinisch validierte Medizinprodukt zur Früherkennung der Alzheimer-Krankheit auf Basis der Erfassung motorischer Reaktionsfähigkeit. Das Gerät hat nun nach FDA (513g) und MDR (CE) Zertifizierungen erfolgreich die entscheidenden klinischen Studien abgeschlossen. NeuroMex erreicht eine Genauigkeit von 83,5 % bei der Identifizierung von Alzheimer im Frühstadium - ganz ohne herkömmliche kognitive Tests - und ermöglicht damit ein schnelles, skalierbares präventives Screening. Mit dem Eintritt in die Verpartnerungs-Phase ist das Medizinprodukt nun bereit, zu einem festen Bestandteil jährlicher Gesundheitsuntersuchungen zu werden und eröffnet erhebliche Umsatzpotenziale sowie strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pharmasektor. «NeuroMex revolutioniert die Früherkennung, ermöglicht rechtzeitige Interventionen und eine optimierte Ressourcennutzung im Gesundheitswesen», sagte Jenny Nisser, Geschäftsführerin der saniva diagnostics GmbH. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, ergänzte: «Damit positioniert sich Xlife Sciences an der Spitze eines Multi-Milliarden-Marktes für neurodegenerative Diagnostik und präventive Versorgung.» Durch die Kombination aus bahnbrechender Wissenschaft, regulatorischer Zulassung und klinischer Validierung ist Xlife Sciences einzigartig aufgestellt, um die Verbreitung voranzutreiben, Partnerschaften zu beschleunigen und einen bedeutenden Beitrag für Patienten, Gesundheitssysteme und Investoren zu leisten.» Finanzkalender Geschäftsbericht 2025 28. April 2026 Generalversammlung 2026 26. Juni 2026 Halbjahresbericht 2026 24. September 2026

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch ,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Über saniva diagnostics GmbH Die saniva diagnostics GmbH ist ein 2019 gegründetes deutsches Medizintechnikunternehmen aus dem Bereich der Diagnostik mit Sitz in Erfurt (Deutschland). Das Unternehmen, welches als Spin-off des Universitätsklinikums Jena entstand, entwickelt als Patentinhaber ein motorisches Testinstrument zur Früherkennung von neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen unter: https://www.sanivadiagnostics.com Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Ende der Adhoc-Mitteilung