von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Burgener, beim Sparkonto Extra bleibt der Zins bis Ende Mai 2026 mit 0,81 Prozent garantiert. Die Vorzugskonditionen gelten nur für Neugelder. Ich nehme an, das Angebot kam gut an? Ewald Burgener: Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Besonders freut es mich, dass wir sowohl bei Neugeldern von bestehenden Valiant Kundinnen und Kunden zulegen konnten, als auch zahlreiche Neukundinnen und Neukunden bei Valiant ...

