Die Krise beim Automobilzulieferer Nexperia spitzt sich zu. In einem ungewöhnlichen Schritt hat die niederländische Tochter des Chipproduzenten Nexperia einen offenen Brief veröffentlicht. Damit verschärft sich der Tonfall im Machtkampf zwischen China und den Niederlanden um die Kontrolle über das Unternehmen deutlich. Doch was bedeutet das für Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW?Laut Nexperia habe man den chinesischen Mutterkonzern Wingtech aufgefordert, die gewohnten Lieferketten "wiederherzustellen", ...

