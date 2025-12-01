Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich nach Gesprächen zwischen Vertretern der Ukraine und seiner Regierung über Wege zur Beendigung des Ukraine-Kriegs optimistisch geäussert. Während er von guten Aussichten auf eine kompromisstaugliche Friedenslösung sprach, sieht sein an den jüngsten Verhandlungen beteiligter Aussenminister Marco Rubio «noch viel zu tun». Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) gab sich vorsichtig optimistisch: «Wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab