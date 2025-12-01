Die Rally geht weiter: Die Aktie von Ryanair hat in der vergangenen Handelswoche ein neues Rekordhoch markiert. Indes sehen die Experten von JPMorgan für die Anteilscheine des Billigfliegers nun noch etwas mehr Aufwärtspotenzial. So wurde das Kursziel von 30,50 auf 33,50 Euro erhöht. Das Anlagevotum lautet unverändert "Overweight".Indes hat Europas größte Direktfluggesellschaft aus Kostengründen ihr Rabattprogramm "Prime" geschlossen. Das zum April eingeführte Abo-Modell hat nach Angaben der Airline ...

