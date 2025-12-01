Stans - Der Nidwaldner Flugzeugbauer Pilatus exportiert nach Angaben der «Neuen Zürcher Zeitung» wieder in die USA. Wegen Unklarheiten rund um die von den USA verhängten Zölle hatte das Unternehmen die Auslieferungen im Sommer zwischenzeitlich ausgesetzt. Mittlerweile liefert Pilatus den PC-12 und den PC-24 wieder in die Vereinigten Staaten, wie die Zeitung schrieb. Beide Flugzeuge würden primär für Geschäftsreisen benutzt. US-Zölle gebe es für den ...

