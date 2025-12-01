Anzeige
WKN: A2N6F4 | ISIN: FI4000297767
Tradegate
01.12.25 | 09:37
PR Newswire
01.12.2025 08:12 Uhr
Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 01

28/11/2025
Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (Shareclass) NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 28/11/2025 BPDG IE00060Z4AE1 94300000.00 1067661203.66 8.5449 GBP
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 28/11/2025 BPDU IE00060Z4AE1 94300000.00 1067661203.66 11.322 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 28/11/2025 BPGG IE000ASNLWH9 200300000.00 2274041874.52 8.5684 GBP
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 28/11/2025 BPGU IE000ASNLWH9 200300000.00 2274041874.52 11.3532 USD