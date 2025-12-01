Die Erfolgsspur von BYD erhält Risse. Lange eilte der chinesische Marktführer von Rekord zu Rekord, doch nun zwingt die heimische Regulierungsbehörde den Elektro-Giganten zum Handeln. Wegen potenzieller Sicherheitsrisiken bei den Batterien muss BYD bei fast 90.000 Fahrzeugen nachbessern. Besonders schmerzhaft: Es trifft eines der wichtigsten Volumenmodelle.Konkret beordert die State Administration for Market Regulation (SAMR) insgesamt 88.981 Einheiten der Limousine Qin Plus DM-i zur Nachbesserung. ...

