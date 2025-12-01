Europas Markt für Elektroautos erlebt eine dramatische Verschiebung. Während der Gesamtmarkt für batterieelektrische Autos (BEV) im Jahresverlauf um beachtliche 26 Prozent wuchs, steckt der einstige Pionier Tesla in einer Krise. Die Konkurrenten, insbesondere Volkswagen und BYD, ziehen rasant an dem US-Konzern vorbei. Elon Musk hat mehr als nur ein Imageproblem.

Marktdynamik: Tesla verliert, VW und BYD gewinnen

Die Zahlen aus dem Oktober 2025 sind alarmierend für Tesla (430 USD | US88160R1014): Die Verkäufe brachen um 48,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Seit Jahresbeginn liegt der Absatz rund 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig verbuchten die Hauptkonkurrenten massive Zugewinne. Volkswagen (99,50 Euro | DE0007664005) konnte seinen BEV-Absatz in Europa bis September um 78,2 % steigern und verkaufte mit 522.600 Einheiten rund dreimal soviel wie Tesla. Der chinesische Hersteller BYD (10,87 Euro | CNE100000296) überholte Tesla im Oktober 2025 mit 17.470 verkauften Fahrzeugen und damit mehr als doppelt so vielen Einheiten. Die aktuellen Zahlen des Europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA verdeutlichen den Trend im gesamten EU-Markt für die ersten zehn Monate des Jahres 2025:

Fahrzeugtyp Zulassungen Jan. - Okt. 2025 (EU) Marktanteil 2025 Steigerung ggü. VJ Batterieelektrische Autos (BEV) 1.473.447 16,4 % +26 % (Gesamtmarkt) Hybrid-Elektrische Autos (HEV) 3.109.362 34,6 % Keine Angabe Plug-in-Hybride (PHEV) 819.201 9,1 % Keine Angabe

Generell ist der Gesamtmarkt nicht mehr ein Problem für Hersteller von Elektroautos. Mit einem Wachstum von 26 Prozent liegt man klar über der Dynamik von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die Marktanteile steigen deutlich. Insofern fällt diese Ausrede für Manager weg.

Elektroautos und Hybride gewinnen in Europa einen immer größeren Marktanteil. Quelle: ACEA

Teslas Probleme: Veraltete Modelle und globale Rückschläge

Analysten sehen einen klaren Hauptgrund für Teslas Einbruch: Die auf nur zwei Modelle (Model 3 und Model Y) beschränkte Palette sei in einem sich schnell entwickelnden Markt wie Europa zunehmend "langweilig geworden". Im Gegensatz dazu steht eine Flut neuer Konkurrenzmodelle. Allein in Großbritannien sind über 150 Elektromodelle verschiedener Marken erhältlich, und mindestens 50 weitere neue Modelle werden für das kommende Jahr erwartet - keines davon ein Tesla. Hinzu kommt eine Welle chinesischer Marken, die mit attraktiven Designs und oft günstigeren Preisen unter 30.000 US-Dollar auf den Markt drängen.

Diese globalen Verkaufsprobleme zeigen sich auch in anderen Schlüsselmärkten:

China: Teslas Auslieferungen fielen auf ein Dreijahrestief; von Januar bis Oktober lagen die Verkäufe ...

