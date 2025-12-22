https://www.bernecker.info/offer/glgfbbbliu-6441

TESLA ist fundamental nicht greifbar. Es geht um Visionen. Die gab es einst auch für die Autosparte mit 20 Mio. verkauften Fahrzeugen im Jahr Richtung 2030/32, was krachend scheiterte. Aktuell sind es 1,8 Mio. Nun sollen es die Robotaxi und die humanoide Robotik richten mit ebenso ambitionierten Zielen - Ende offen. Fakt aber ist: Der Titel bricht soeben auf ein neues Allzeithoch aus. Das wurde zuletzt vor einem Jahr erreicht. Übrigens: Der US-Investor Bill Ackman schlug zuletzt einen alternativen Börsengang von SpaceX über eine Fusion mit Pershing Square SPARC Holdings vor. Kern der Idee: Tesla-Aktionäre von Tesla sollen SPARs erhalten, also spezielle Bezugsrechte, mit denen sie sich direkt an einem SpaceX-IPO beteiligen können. Wer kein Interesse hat, kann diese Rechte verkaufen. Gegen die Markttechnik bei Tesla können wir uns trotz aller Fragezeichen nicht stellen.Ihr Volker SchulzPS: Die Favoriten der Redaktion für 2025 erreichten im Schnitt 42 % - 10 neue Favoriten für gibt es in der Schlussausgabe 2025 des Aktionärsbriefes. Jetzt die Jahresend-Ausgabe sichern und 6 Monate mit 35 % Rabatt lesen