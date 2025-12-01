Am Black Friday erlebt der E-Commerce jedes Jahr einen regelrechten Boom. 2025 dürften Online-Händler laut Salesforce weltweit Einnahmen von 79 Milliarden Dollar erzielt haben - ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Künstliche Intelligenz war dabei einmal mehr der Wachstumstreiber.In den USA fiel das Wachstum zwar vergleichsweise moderat mit drei Prozent aus, dennoch wanderten beeindruckende 18 Milliarden Dollar in die digitalen Warenkörbe. Damit machen die US-Umsätze immer noch 22,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
