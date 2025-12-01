Bern - Keine Veränderungen für Mieterinnen und Mieter in der Schweiz. Der mietrechtlich relevante hypothekarische Referenzzinssatz verharrt bei 1,25 Prozent. Dies hat das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag mitgeteilt. Konkret sank der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz lediglich um 4 Basispunkte auf 1,33 Prozent. Der Zinssatz wird kaufmännisch gerundet und beim Über- beziehungsweise Unterschreiten des Grenzwerts gleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab