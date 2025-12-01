EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.12.2025 / 09:00 CET/CEST

Augsburg, den 1. Dezember 2025



Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 hat die WashTec AG insgesamt 4.497 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 24. November 2025 930 44,1991 25. November 2025 935 44,2912 26. November 2025 995 44,6000 27. November 2025 612 44,3856 28. November 2025 1.025 45,7252

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich November 28, 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 14.138 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich "Aktie" Abschnitt "Aktienrückkauf" veröffentlicht ( ir.washtec.de ).



WashTec AG

Der Vorstand





