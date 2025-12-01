Brüssel - Verteidigungsminister Martin Pfister lässt sich am Montag in Belgien von der belgischen Luftwaffe über ihre Erfahrung mit dem F-35-Kampfjet informieren. Zudem trifft er auf seiner Reise nach Brüssel Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der Bundesrat wird zusammen mit einem Dutzend Mitgliedern des National- und Ständerats den Militärflugplatz Florennes besuchen, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ...

