EQS Stimmrechtsmitteilung: Vossloh Aktiengesellschaft

Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



01.12.2025 / 09:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Vossloh Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Vosslohstr. 4 PLZ: 58791 Ort: Werdohl

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299003HAEOUVX3HWX43

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Wellington Management Group LLP

Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 21.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3.02 % 0.01 % 3.03 % 19320597 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007667107 0 583711 0.00 % 3.02 % Summe 583711 3.02 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0.00 % Summe 0 0.00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Swap 05/05/2028 05/05/2028 Barausgleich 1499 0.01 % Summe 1499 0.01 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management International Ltd. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Company LLP % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

27.11.2025





