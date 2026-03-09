Mehrere Analystenhäuser haben zum Wochenstart neue Kaufempfehlungen für eine Reihe europäischer Aktien bestätigt oder erneuert. Die Studien kommen vor allem von internationalen Investmentbanken und Research-Häusern und nennen teils deutliches Kurspotenzial gegenüber den aktuellen Marktpreisen. Besonders auffällig ist dabei die breite Streuung über verschiedene Branchen - von Technologie über Plattformunternehmen bis hin zu Industrie- und Energieunternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
