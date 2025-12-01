Vancouver, BC / ACCESS Newswire / 1. Dezember 2025 / BioNxt Solutions Inc. (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FSE: BXT), ein Innovator im Bereich der Bioscience, der sich auf fortschrittliche Systeme zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Briefvertrag mit einem in Europa ansässigen Unternehmen für Chemotherapien (der "Codeveloper") über die exklusiven geistigen Eigentumsrechte an einer neuartigen sublingualen Arzneiformulierung mit einem hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoff für onkologische und immunsuppressive Behandlungen unterzeichnet hat.

BioNxt und der Codeveloper werden zusammenarbeiten, um das Projekt zu planen und zu verwalten, einschließlich der Entwicklung von Prototypen, IP-Anmeldungen, präklinischer und klinischer Studien und Zulassungsanträge. BioNxt erhält 100 % der IP-Rechte und der Codeveloper erhält eine Royalty-Gebühr von 20 % auf Lizenzgebühren, die an BioNxt von Dritten gezahlt werden, mit einem Höchstbetrag von 50.000.000 USD. BioNxt und der Codeveloper streben einen endgültigen IP- und Kooperationsvertrag an, der in den nächsten 60 Tagen unterzeichnet werden soll.

"Diese Gelegenheit für ein Chemotherapeutikum und ein Immunsuppressivum ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem Hauptentwicklungsprogramm, das eine sublinguale Thin-Film-Formulierung von Cladribin für die Behandlung von Multipler Sklerose ist", sagte Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. "Wir erwarten, dass wir bis Jahresende provisorische Patente für unser neues sublinguales Produkt einreichen können, wodurch sich unser wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum und unsere Produktpipeline erweitern werden."

Der Markt für Immunsuppressiva wächst schnell, da die Zahl der Organtransplantationen und Autoimmunerkrankungen steigt. Statista schätzt, dass der globale Markt für Immunsuppressiva bis 2025 auf 61,05 Mrd. USD anwachsen wird.

About BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein Bioscience-Innovator, der sich auf die nächste Generation von Technologien zur Arzneimittelverabreichung, diagnostischen Screening-Systemen und der Entwicklung von Wirkstoffen konzentriert. Das Unternehmen verfügt über drei proprietäre Plattformen: Sublingual (Thin-Film), Transdermal (Skin Patch) und Oral (Enteric-Coated Tablets), mit denen es in den Bereichen Autoimmunerkrankungen, neurologische Störungen und Langlebigkeit tätig ist.

Mit Forschungs- und Entwicklungsoperationen in Nordamerika und Europa treibt BioNxt die Zulassungs- und Kommerzialisierungsbemühungen voran, die sich vor allem auf den europäischen Markt konzentrieren. BioNxt is committed to improving healthcare by delivering precise, patient-centric solutions that enhance treatment outcomes worldwide.

BioNxt Solutions Inc. ist an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol "BNXT", an den OTC Markets unter dem Symbol "BNXTF" und in Deutschland unter der WKN "A3D1K3" gelistet. Weitere Informationen zu BioNxt finden Sie unter www.bionxt.com.

Investor Relations & Media Contact

Hugh Rogers, Co-Founder, CEO und Director

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Telefon: +1 778.598.2698

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

Cautionary Statement Regarding "Forward-Looking" Information

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft werden können. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Forward-Looking Statements are not historical facts and are generally, but not always, identified by the words "expects", "plans", "anticipates", "believes", "intends", "estimates", "projects", "potential" or similar expressions. Forward-Looking Information in this news release includes the anticipated filing date of the Annual Filings. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen basieren, sind diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem: Regulierungsmaßnahmen, Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren wird darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Forward-Looking Statements basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Statements. The Company undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by law.

Quelle: BioNxt Solutions Inc.

Quelle: BioNxt Solutions Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81998Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81998&tr=1



