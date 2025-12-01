Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:45 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.690 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Merck, die Deutsche Post und Mercedes-Benz, am Ende Rheinmetall, Airbus und Zalando.



"Der Dax steht in dieser Woche vor einer harten Bewährungsprobe", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Erstmals seit Dezember des vergangenen Jahres hat der Dax in der vergangenen Handelswoche an allen fünf Tagen zugelegt. Dazu ist er wieder über seine 200-Tage-Linie gesprungen. "Jetzt muss sich zeigen, ob die Anstiege der vergangenen Woche nachhaltig sind. Am Donnerstag und am Freitag waren die Umsätze dabei äußerst niedrig, jetzt werden dringend mehr Käufer gesucht."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1611 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8613 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,53 US-Dollar, das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





