EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung

Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.€



01.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.€ Refinanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von Sateba abgeschlossen

Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren - Transaktion deutlich überzeichnet

Attraktive Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne Werdohl, 1. Dezember 2025. Die Vossloh AG hat erfolgreich Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio.€ platziert. Die Mittel dienen hauptsächlich der Refinanzierung des Kaufpreises für die Akquisition des europäischen Betonschwellenherstellers Sateba. Ursprünglich war vorgesehen, mit den Mitteln ausschließlich die im Zuge der Sateba-Akquisition aufgenommene Brückenfinanzierung abzulösen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der attraktiven Konditionen wurde das Platzierungsvolumen deutlich ausgeweitet, sodass neben der Brückenfinanzierung auch das ursprünglich eingesetzte langfristige Darlehen sowie weitere demnächst fällige finanzielle Verpflichtungen vollständig durch Schuldscheindarlehen refinanziert werden können. Die Margen wurden für sämtliche Tranchen am unteren Rand der Vermarktungsspanne fixiert. Die Auszahlung der Schuldscheindarlehen zur Ablösung der Brückenfinanzierung und eines Großteils des langfristigen Darlehens erfolgte am 28. November. Eine zweite Auszahlung ist im Februar 2026 vorgesehen. Die neuen Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und sowohl festen als auch variablen Zinssätzen begeben. "Vossloh ist für Investoren aufgrund seines nachhaltigen Geschäftsmodells und der langfristigen Perspektiven ein sehr attraktives Investment. Dies zeigt sich auch in der extrem hohen Nachfrage bei der Schuldscheintransaktion. Die Platzierung war trotz Aufstockung deutlich überzeichnet. Ein klarer Vertrauensbeweis des Kapitalmarkts für die Strategie und Finanzstärke von Vossloh. Damit schließen wir die Refinanzierung des Erwerbs von Sateba ab, optimieren unser Fälligkeitsprofil und sichern langfristig attraktive Konditionen", sagt Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG. Die Akquisition von Sateba, einem der führenden Hersteller von Betonschwellen in Europa, wurde am 1. Oktober 2025 vollzogen und stellt einen entscheidenden Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von Vossloh dar. Joint Lead Arranger der Schuldschein-Transaktion waren BayernLB, Landesbank Baden-Württemberg und Skandinaviska Enskilda Banken. Die Landesbank Baden-Württemberg fungiert zudem als Zahlstelle. Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609 Über Vossloh: Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.



01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News