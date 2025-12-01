Der chinesische Konzern steigt in den Markt für Batteriespeicher ein und übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am Speicherintegrator Potisedge. Damit baut der Photovoltaik-Hersteller sein Geschäft über Solarmodule hinaus aus und stärkt seine Position im globalen Energiespeichermarkt. Longi Green Energy erweitert sein Geschäftsfeld und steigt in den Markt für Batteriespeicher ein. Der Hersteller von Solarzellen und -modulen hat eine Mehrheitsbeteiligung am chinesischen Speicherintegrator Potisedge erworben. Eine am 13. November von der "Shaanxi Administration for Market Regulation" veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
