Zürich - Procimmo SA, Fondsleitung der Procimmo Real Estate SICAV - Industrial, gibt den Erwerb des «Stewo Areals» in Wolhusen-Markt im Kanton Luzern bekannt. Das Industrieareal mit einer Gesamtfläche von rund 19'000 m² gehörte bislang der Stewo International AG, die ihre Produktions- und Logistiktätigkeiten am Standort eingestellt hat und als Vertriebsgesellschaft in Sursee weiter aktiv die Kollektionen gestaltet und vermarktet. Die Liegenschaft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.