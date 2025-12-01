Zürich - Procimmo SA, Fondsleitung der Procimmo Real Estate SICAV - Industrial, gibt den Erwerb des «Stewo Areals» in Wolhusen-Markt im Kanton Luzern bekannt. Das Industrieareal mit einer Gesamtfläche von rund 19'000 m² gehörte bislang der Stewo International AG, die ihre Produktions- und Logistiktätigkeiten am Standort eingestellt hat und als Vertriebsgesellschaft in Sursee weiter aktiv die Kollektionen gestaltet und vermarktet. Die Liegenschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab