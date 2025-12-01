Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag gut gehalten. Dabei hat der Leitindex SMI seine anfänglichen Verluste rasch abgeschüttelt und ist dank Kursgewinnen der schwergewichtigen Pharmatitel ins Plus vorgestossen. Die Stimmung sei aber von Vorsicht geprägt, heisst es am Markt. Denn die US-Aktien-Futures liessen eine schwächere Tendenz in den USA erwarten. Zudem drückt in Japan die Sorge vor einer Zinserhöhung die Aktienkurse, und in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab