Viromed hat eine exklusive Vertriebspartnerschaft in Europa mit der Hellmut Ruck GmbH, einem führenden Großhändler und Hersteller in den Bereichen Podologie, Fußpflege, Wellness und Kosmetik, geschlossen, um Viromeds Plasmaprodukte als OEM-Produkte zu vertreiben. Diese Zusammenarbeit nutzt Rucks starkes Vertriebsnetz und zielt darauf ab, fortschrittliche, hygienische Behandlungslösungen für professionelle Anwender bereitzustellen. Der Deal erweitert Viromeds wachsendes globales Partnerschaftsnetzwerk, das Vereinbarungen mit der UMECO Group in Asien, TriPart TITAN in der Türkei, Landsberg First Class Aesthetic in Europa und AMAMUS Vet in der DACH-Region umfasst sowie eine bedeutende Produktionspartnerschaft mit der relyon plasma GmbH. Während die ISO 13485-Zertifizierung von Viromed die Einführung von ViroCAP vet und derma unterstützt, stehen die regulatorischen Genehmigungen für ViroCAP med und PulmoPlas noch aus, was uns zu einer Anpassung der Prognosen führt. Mit einem revidierten Kursziel von 10,00 EUR (von 12,50 EUR) halten wir unsere BUY-Empfehlung aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag





© 2025 mwb research