Der Absatz von Wärmepumpen boomt: der Bundesverband hob seine Prognosen für 2026 deutlich an. Für 2025 rechnet er mit dem Absatz von 300.000 Geräten. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. hat seine Prognose für den deutschen Wärmepumpenmarkt angehoben. So rechnet der Verband laut Medienmitteilung für das Jahr 2025 mit etwa 300.000 abgesetzten Geräten. Das entspricht einem Plus von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für 2026 sieht er einen Zuwachs um rund 35 Prozent voraus.Seit März 2025 ...

