Von Maitane Sardon

DOW JONES--Die Notfallanordnung für Software-Updates an den Maschinen der Airbus-A320-Flugzeuge hat den Betrieb von ITA Airways, Easyjet und Wizz Air nicht beeinträchtigt. Wie Easyjet mitteilte, wurden am Wochenende alle notwendigen Software-Updates an der Flotte vorgenommen. Man habe mit den Regulierungsbehörden und Airbus zusammengearbeitet, um die notwendigen Maßnahmen auszuloten. Easyjet bestätigte zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

ITA Airways teilte mit, der Flugplan habe sich nicht geändert und es habe keine Verspätungen oder Stornierungen gegeben.

Wizz Air hat nach eigenen Angaben 83 Flugzeuge in seiner Flotte identifiziert, die das Software-Update benötigten. Es sei wegen dieser Maßnahmen kein Flug ausgefallen.

Am Freitag erließen die Aufsichtsbehörden eine Notfallanordnung, die Fluggesellschaften, die Flugzeuge der Airbus-A320-Familie betreiben, verpflichtete, bis Sonntag bestimmte Software- oder Hardware-Updates vorzunehmen. Die Anordnung erfolgte, nachdem entdeckt worden war, dass Interferenzen durch intensive Sonnenstrahlung Daten beschädigt hatten, die für die Flugsteuerung eines von Jetblue Airways im Oktober betriebenen Airbus-Jets verwendet wurden.

