artec technologies baut Geschäft im Nahen Osten aus: Sales Office in Dubai eröffnet und Branchenexperte vor Ort gewonnen



01.12.2025 / 10:30 CET/CEST

artec technologies baut Geschäft im Nahen Osten aus: Sales Office in Dubai eröffnet und Branchenexperte vor Ort gewonnen Sales Office in der Dubai Media City eröffnet

Mark Barkey übernimmt Leitung - über 25 Jahre Vertriebserfahrung im Broadcast-, OTT- und Telekommunikationsmarkt der Region

Diepholz, 01. Dezember 2025: Für die artec technologies AG ist der Nahe Osten ein bedeutender Wachstumsmarkt. Seit vielen Jahren entscheiden sich Regierungsinstitutionen und private Unternehmen der Region für die modernen Media- & Broadcast-Aufzeichnungs- und Analysesysteme von artec. Um die Marktchancen vor Ort noch besser zu nutzen, hat das Unternehmen am 1. Dezember 2025 ein Sales Office in der Dubai Media City eröffnet. Von dort aus soll die Präsenz im Nahen Osten gestärkt, das Netzwerk ausgebaut und neue Kunden gewonnen werden. Die Leitung übernimmt Mark Barkey, ein Branchenexperte mit über 25 Jahren Vertriebserfahrung im Broadcast-, OTT- und Telekommunikationsmarkt. "Der Nahe Osten ist ein zentraler Wachstumsmarkt für unsere XENTAURIX Media & Broadcast Logging Solutions und MULTIEYE Video-Security-Technologien", sagt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG. "Mit Mark Barkey gewinnen wir einen erfahrenen Experten für die Region. Er ermöglicht uns, unseren Kunden einen 24/7-Service zu bieten und den Support auf ein neues Niveau zu heben - von kürzeren Reaktionszeiten bis hin zu einem umfassenderen technischen Service." Im September erhielt artec technologies ein weiteres Prestigeprojekt aus dem Nahen Osten: Eine führende Nachrichtenagentur aus der Golfregion beauftragte das Unternehmen mit der Entwicklung einer News-App mit integrierter Streaming-Media-Plattform. Kernmerkmal ist eine Sprachsteuerung, die den Zugang zu internationalen und fremdsprachigen Nachrichten erleichtert. Die Lösung basiert auf den KI-gestützten XENTAURIX Soft- und Hardwarelösungen von artec. Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de >> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



