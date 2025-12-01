Mit dem verbesserten Energiemanagement soll die Genauigkeit des Vorhersagemodells erheblich gesteigert werden. Damit können Kunden mit privaten und gewerblichen Fenecon-Speichersystemen von zeitvariablen Netzentgelten und KI-optimierten Prognosen profitieren, um ihren Strombezug zu optimieren. Fenecon hat in sein Energiemanagementsystem FEMS nun einen "Energiefahrplan" integriert. Kunden mit privaten und gewerblichen oder industriellen Speichersystemen von Fenecon könnten somit deutlich die Kosten beim Strombezug senken, teilte das bayerische Unternehmen am Donnerstag mit. Dafür seien präzise ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.