Peking - Chinas Industrie steckt weiter im Stimmungstief. So konnte sich der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe im November nach Angaben vom Sonntag zwar leicht erholen; allerdings blieb der Anstieg hinter den Erwartungen zurück. Zudem blieb der Index weiter deutlich unter der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Unter diese ist überraschend auch der von RatingDog erhobene Index gefallen. Wie die Ratingagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab