Zürich - In der Schweiz gab es in den ersten elf Monaten markant mehr Firmenkonkurse. Vor allem die Baubranche, die Gastronomie sowie der Detailhandel haben gelitten. Die Firmenpleiten kletterten von Januar bis November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 36 Prozent, wie der Wirtschaftsauskunftsdienst Crif am Montag mitteilte. Konkret wurden in den ersten elf Monaten bei 11'057 Firmen der Konkurs eröffnet. Damit hat die Dynamik bei den Konkursen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab