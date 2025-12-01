Zürich - In der Schweiz gab es in den ersten elf Monaten markant mehr Firmenkonkurse. Vor allem die Baubranche, die Gastronomie sowie der Detailhandel haben gelitten. Die Firmenpleiten kletterten von Januar bis November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 36 Prozent, wie der Wirtschaftsauskunftsdienst Crif am Montag mitteilte. Konkret wurden in den ersten elf Monaten bei 11'057 Firmen der Konkurs eröffnet. Damit hat die Dynamik bei den Konkursen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.