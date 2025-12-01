Zürich - Im November sind am Flughafen Zürich deutlich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im Vorjahresmonat. Der Aufwärtstrend seit Jahresanfang setzt sich damit ungebremst fort. Insgesamt registrierte der Flughafen im November 20'017 Starts und Landungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Plus von 6,0 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Auch der Wert von 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, ...

