St. Gallen - Die Stimmung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Industriesektor hat sich im November gegenüber dem Vormonat insgesamt leicht aufgehellt. Der Auftragsbestand der exportorientierten KMUs ist nach längerem wieder in den Wachstumsbereich vorgerückt, der Gegenwind im Exportsektor hält aber an. Der Raiffeisen KMU PMI ist im November minim auf 50,3 von 50,2 Punkten gestiegen, wie Raiffeisen Schweiz am Montag mitteilte. Er liegt ...

