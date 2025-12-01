Basel - Die Pax Gruppe plant einen Wechsel an der Spitze von Verwaltungsrat und Konzernleitung. Verwaltungsratspräsident Daniel Rüedi stellt sein Amt auf Ende der Amtsperiode 2027 zur Verfügung. Auf ihn soll Peter Kappeler folgen, der Ende 2026 als CEO zurücktritt. Rüedi ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats der Pax Holding und seit 2015 deren Präsident. Heute sei der richtige Zeitpunkt, um an die Zukunft zu denken, wird er in einer Mitteilung ...

