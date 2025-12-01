EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.12.2025 / 10:55 CET/CEST

Nagarro SE / Aktienrückkauf - 1. Zwischenmeldung

München, den 1. Dezember 2025 - Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich zum 28. November 2025 insgesamt 48.046 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich zum 28. November 2025 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 24. November 2025 9.245 71,4403 660.465,57 25. November 2025 14.933 71,0314 1.060.711,90 26. November 2025 7.681 70,8114 543.902,36 27. November 2025 7.687 71,8474 552.290,96 28. November 2025 8.500 74,0165 629.140,25 Gesamt: 48.046 71,7336 3.446.511,04



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) seit dem 24. November 2025 bis einschließlich zum 28. November 2025 durch die Nagarro SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 48.046 Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

