Unterföhring (ots) -- Neue BBC Crime-Drama-Serie "This City Is Ours" (https://www.sky.de/serien/this-city-is-ours) ist ab 4. Dezember auf Sky und WOW abrufbar- Sean Bean und James Nelson-Joyce als Protagonisten des organisierten Verbrechens in Liverpool, in einer Serie über Liebe und Loyalität, und darüber, wie weit Menschen gehen, um Macht zu gewinnen oder zu behalten- Eine Serie von Stephen Butchard mit James Nelson-Joyce, Hannah Onslow, Sean Bean, Jack McMullen, Mike Noble und Julie Graham- Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/692894b7f875155c88c8b228) verfügbarUnterföhring 1. Dezember 2025 - Die Crime-Serie "This City Is Ours" (https://www.sky.de/serien/this-city-is-ours), produziert von Left Bank Pictures für die BBC, startet diese Woche exklusiv bei Sky und WOW. Ab 4. Dezember ist die Crime-Drama-Serie mit Sean Bean und James Nelson-Joyce abrufbar. Screener sind ab sofort verfügbar.Über "This City Is Ours":"This City is Ours" erzählt die explosive Geschichte von Michael (James Nelson-Joyce) - einem Mann, der sein ganzes Leben tief in die organisierte Kriminalität verwickelt ist, bis er zum ersten Mal etwas zu verlieren hat: seine große Liebe Diana (Hannah Onslow). Während seine Beziehung zu Diana wächst, zerfällt gleichzeitig das kriminelle Imperium, das Michael zusammen mit seinem langjährigen Partner Ronnie (Sean Bean) in Liverpool aufgebaut hat. Eine verschwundene Kokain-Lieferung setzt eine Kettenreaktion in Gang - und plötzlich erhebt Ronnies Sohn Jamie (Jack McMullen) Anspruch auf die Macht. Was folgt, ist ein gefährlicher Generationenkonflikt um die Zukunft der Organisation.Für Michael beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Er muss nicht nur um die Kontrolle im Untergrund kämpfen, sondern auch um die Frau, die er liebt, und das Leben, von dem er nie zu träumen wagte.Zum Cast von "This City Is Ours" gehören James Nelson-Joyce ("Bird", "Time"), der zweifache BAFTA-Preisträger Sean Bean ("Game of Thrones", "Der Herr der Ringe", "Time"), Hannah Onslow ("Empire of Light"), Jack McMullen ("Hijack", "Ford V Ferrari") und Julie Graham ("Shetland")."This City Is Ours" wurde vom Autor Stephen Butchard ("The Good Mothers", "The Last Kingdom") geschrieben und von Left Bank Pictures ("The Crown", "Quiz", "Sitting in Limbo") für BBC One und BBC iPlayer produziert. Der Regisseur ist Saul Dibb ("Journey's End," "The Sixth Commandment"). Executive Producer sind Andy Harries, Rebecca Hodgson und Sian McWilliams für Left Bank Pictures, Stephen Butchard und Saul Dibb sowie Jo McClellan für die BBC.Die Serie war 2025 der erfolgreichste Start einer Drama-Serie bei der BBC und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert.Ausstrahlung:Die Episoden 1 bis 4 von "This City Is Ours" sind ab 4. Dezember auf Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbar und laufen am gleichen Tag ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Die Episoden 5 bis 8 sind ab 11. Dezember abrufbar und werden am gleichen Tag ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic gezeigt. 