NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Von der Notwendigkeit eines kritischen Software-Updates sei rund die Hälfte der A320-Flotte betroffen, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Doch die Auswirkungen auf den Flugbetrieb sowie auf die Finanzkennziffern des Flugzeugbaues sollten sich in Grenzen halten./rob/gl/ag



