Schleswig-Holstein will die landeseigene Energiewendeforschung stärker. Ein entsprechender Förderfonds hat jetzt die ersten Vorhaben rund um Wasserstoff, Windkraft und Netze ausgewählt. Schleswig-Holstein fördert die Forschung für die Energiewende. So stelle ein neuer Landesförderfonds Energiewendeforschung (LEF) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Land in einer ersten Förderrunde 753.000 Euro zur Verfügung, teilte die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.