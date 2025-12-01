Schleswig-Holstein will die landeseigene Energiewendeforschung stärker. Ein entsprechender Förderfonds hat jetzt die ersten Vorhaben rund um Wasserstoff, Windkraft und Netze ausgewählt. Schleswig-Holstein fördert die Forschung für die Energiewende. So stelle ein neuer Landesförderfonds Energiewendeforschung (LEF) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Land in einer ersten Förderrunde 753.000 Euro zur Verfügung, teilte die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH ...Den vollständigen Artikel lesen ...
