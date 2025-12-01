© Foto: OpenAI

Tesla verliert in Europa weiter Marktanteile - Zulassungen halbieren sich und die Konkurrenz aus China wächst. Dazu bringen Neuerungen beim Model Y bisher kaum Erholung.Die Zulassungszahlen von Tesla haben sich in Dänemark und Frankreich im November im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Trotz der Einführung einer neuen Modellreihe seines meistverkauften Model Y hat es der Elektroautohersteller nicht geschafft, Marktanteilsverluste rückgängig zu machen. Die monatlichen Zulassungszahlen, ein Indikator für die Verkaufszahlen, brachen in Frankreich um 58 Prozent auf 1.593 verkaufte Fahrzeuge ein, und in Dänemark um 49 Prozent auf 534 Fahrzeuge, wo das Modell Y mit 206 verkauften Einheiten das 23. …