FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.12.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2625 (3250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 6400 (5400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 7000 PENCE - BERENBERG RAISES WILMINGTON GROUP PRICE TARGET TO 485 (460) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3375 (3750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVON TECH TARGET TO 2000 (1640) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DISCOVERIE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 850 (735) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3700 (3690) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WILMINGTON GROUP TARGET TO 465 (435) P - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 930 (1020) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7200 (7100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 400 (500) PENCE - JPMORGAN CUTS JET2 TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1450 (1850) PENCE - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 170 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 6 (5.50) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2200 (2350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 75 (95) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4750 (5000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 150 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 345 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES COMPASS GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 2775 (2700) PENCE - RBC RAISES COMPASS GROUP TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 2775 (2700) PENCE - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'BUY'
