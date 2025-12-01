NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset setzt im europäischen Transportbereich weiter auf Selbsthilfe- und Kostensenkungsstorys wie DHL, DSV und GXO Logistics. Sie hätten zudem eine klare Aussicht, den Künstliche-Intelligenz-Hebel für weitere Produktivitätsverbesserungen zu nutzen./ag/zb



