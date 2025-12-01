Chipriese Intel meldet sich zurück: Starke Zahlen und ambitionierte Pläne

Die Aktie des US-Chipkonzerns Intel Corp. (ISIN:US4581401001) hat zuletzt kräftig zugelegt und schloss am Freitag an der Nasdaq bei 40,56 US-Dollar. Auslöser für die Dynamik waren Spekulationen über eine mögliche Rückkehr als Fertigungspartner von Apple sowie robuste Quartalszahlen. Damit rückt der einstige Branchenprimus wieder ins Rampenlicht der Investoren.

Im dritten Quartal 2025 erzielte Intel einen Umsatz von 13,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 4,1 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 0,9 US-Dollar entspricht (non-GAAP: 0,23 US-Dollar). Die Bruttomarge verbesserte sich deutlich auf 40 Prozent, während die operative Marge auf 11,2 Prozent stieg. Für das laufende Quartal erwartet das Management Erlöse zwischen 12,8 und 13,8 Milliarden US-Dollar und eine bereinigte EPS von 0,08 US-Dollar.

Strategisch setzt Intel auf den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten und die Einführung der 18A-Prozesstechnologie, die mit dem "Panther Lake"-Chip ab Jahresende starten soll. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber TSMC und Nvidia zurückzugewinnen und sich als führender Foundry-Anbieter zu etablieren. Parallel investiert der Konzern in KI-Beschleuniger und kooperiert mit Nvidia, um neue Produkte für Rechenzentren und Cloud-Anwendungen zu entwickeln. Staatliche Förderungen wie der US-CHIPS-Act sowie Beteiligungen von Nvidia und SoftBank stärken die Bilanz, dennoch bleibt der Kapitalbedarf hoch.

Analysten zeigen sich verhalten: Der Konsens liegt bei einem Kursziel von rund 35 US-Dollar, was unter dem aktuellen Niveau liegt. Die Mehrheit empfiehlt Halten, während nur wenige Häuser Kaufpotenzial sehen. Langfristig wird die Fähigkeit zur Umsetzung der ambitionierten Roadmap entscheidend sein.

Intel Corp. Tageschart

Betrachtungszeitraum: 01.12.2020- 01.12.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch zeigt sich die Intel-Aktie nach dem jüngsten Kurssprung in einem klaren Aufwärtstrend. Mit 40,56 US-Dollar liegt sie deutlich über den gleitenden Durchschnitten der vergangenen 100 und 200 Handelstage, die bei rund 29,83 beziehungsweise 25,76 US-Dollar verlaufen. Die nächste markante Hürde befindet sich im Bereich zwischen 41,5 und 42 US-Dollar, eine Zone, die bereits getestet wurde. Gelingt hier ein nachhaltiger Ausbruch, könnte sich der Weg zur langfristigen Widerstandsmarke bei 54 US-Dollar öffnen. Auf der Unterseite bietet die Region um 33,5 US-Dollar eine solide Unterstützung, ergänzt durch die beiden Durchschnittslinien. Das technische Bild bleibt damit konstruktiv, auch wenn die Nähe zum Widerstand kurzfristige Rücksetzer nicht ausschließt.

