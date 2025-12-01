DJ RWE investiert 200 Millionen Pfund in Batteriespeicher in Wales

DOW JONES--RWE baut seinen bisher größten Batteriespeicher in Großbritannien. Wie der Konzern mitteilte, investiert er an seinem Kraftwerksstandort in Südwales für den Bau der Pembroke Battery rund 200 Millionen Pfund. Der Bau, der im Januar genehmigt worden war, soll in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen. Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2028 geplant.

Das Speichersystem wird bis zu 212 Lithium-Ionen-Batteriecontainer umfassen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme kann der Batteriespeicher zwei Stunden lang kontinuierlich bis zu 350 Megawatt (MW) Strom direkt in das Netz einspeisen, das entspricht einer Speicherkapazität von 700 Megawattstunden (MWh).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 05:07 ET (10:07 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.