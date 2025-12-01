Wegen massiver Beschwerden von Anwohner:innen stoppt die US-Stadt Santa Monica das nächtliche Laden von Waymos Flotte. Für Robotaxi-Unternehmen könnten solche Fälle zum echten Problem werden. Waymo darf zwei seiner Ladestationen in der kalifornischen Stadt Santa Monica nicht mehr zwischen 23 Uhr und 6 Uhr betreiben: Der Stadtrat stimmte einstimmig für einen nächtlichen LadeÂstopp. Nach monatelangen Beschwerden über Dauerlärm, blinkende Lichter und ...

