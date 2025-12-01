PwC Belgien erweitert seine Flotte nochmals um 723 Elektroautos der BMW Group, darunter 300 Mini Aceman und 423 BMW iX1. Die belgische Flotte der Wirtschaftsprüfer besteht somit nun zu 90 Prozent aus elektrifizierten Einheiten, davon zu 40 Prozent aus vollelektrischen Fahrzeugen. Durch die Beschaffung kann Pricewaterhousecoopers (PwC) Belgien seine Flotten-Emissionsziele voraussichtlich schneller erfüllen als ursprünglich angenommen: 2021 verpflichtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net