Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein führender globaler Manager alternativer Anlagen, gab heute die Zusammenführung seiner globalen Logistikimmobilienplattformen unter der Marke Marq Logistics ("Marq") bekannt. Die neue Marke "Marq" repräsentiert die vertikal integrierte globale Logistikimmobilienplattform von Ares. Diese verwaltet Objekte mit einer Gesamtfläche von mehr als 55 Millionen Quadratmetern in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Marq vereint die Logistikimmobilienplattform von Ares in Nordamerika und Europa, einschließlich Ares Industrial Management, mit der globalen Logistikimmobilienplattform von GLP außerhalb Chinas. Dieser Schritt folgt auf die im März 2025 abgeschlossene Übernahme des internationalen Geschäfts und bestimmter Tochtergesellschaften von GLP Capital Partners Limited durch Ares.

Ares bündelt unter der Marke "Marq" seine Reichweite, Expertise und integrierten Kompetenzen im Bereich Logistikimmobilien, um seinen Mietern weltweit als bevorzugter Vermieter einheitliche, erstklassige Lösungen zu bieten.

"Marq ist ein spannendes neues Kapitel für Ares Real Estate. Wir bauen damit unsere Position als einer der drei weltweit führenden Anbieter in einem unserer wichtigsten Wachstumssektoren weiter aus", sagt Julie Solomon, Co-Leiterin von Ares Real Estate. "Marq verfolgt das Ziel, unseren Logistikmietern globale Reichweite und operative Exzellenz vor Ort zu bieten, indem wir eine einfache, aber wirksame Mission verfolgen: ein strategischer Partner für ihren Erfolg zu sein."

Ares Real Estate ist einer der weltweit größten und am meisten diversifizierten vertikal integrierten Immobilienmanager mit einem verwalteten Vermögen von rund 110 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2025).

Über Marq Logistics

Marq ist ein weltweit führendes Unternehmen für Entwicklung und Betrieb moderner Logistikimmobilien. Es verwaltet ein Portfolio von rund 2.000 Objekten mit einer Gesamtfläche von mehr als 55 Millionen Quadratmetern. Mit dem Ziel, Mietern weltweit Logistikimmobilien in institutioneller Qualität und ein durchgängig erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten, zeichnet sich das hochspezialisierte, engagierte Team von Marq durch eine starke Kombination aus globaler Reichweite und lokaler Expertise aus. Weitere Informationen unter https://eu.glp.com/.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Vermögensverwalter für alternative Anlagen, der seinen Kunden komplementäre Lösungen für Primär- und Sekundärinvestitionen in den Bereichen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur bietet. Wir unterstützen die langfristigen Ziele unserer Stakeholder, indem wir flexibles Kapital bereitstellen, das Unternehmen fördert und Wert für unsere Investoren und die Gesellschaft schafft. Durch die Zusammenarbeit unserer Investmentgruppen streben wir an, über die Marktzyklen hinweg beständige und attraktive Renditen zu erzielen. Zum 30. September 2025 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von mehr als 595 Milliarden US-Dollar und war in Nord- und Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten tätig. Weitere Informationen unter www.aresmgmt.com.

