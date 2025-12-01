Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Montag mehr oder weniger seitwärts, zuletzt mit leicht positiver Tendenz. Händler sprechen von einem verhaltenen Start in den letzten Monat des Jahres. Die Stimmung sei insgesamt nicht schlecht, aber auch von Vorsicht geprägt, heisst es weiter. Zum einen würden die Bewertungen nach wie vor als eher hoch angesehen und zum anderen trübe die Sorge vor einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan und enttäuschende ...

