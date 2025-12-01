EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie

JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder



01.12.2025 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc Mitteilung Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder Der Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG, Herr Matthias Wierlacher, hat der JENOPTIK AG mitgeteilt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegt. Der Aufsichtsrat zeitnah einen Nachfolger wählen. Kontakt:

Investor Relations

Andreas Theisen

Telefon 03641-652291

andreas.theisen@jenoptik.com



Ende der Insiderinformation



01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News