Die Aktie von BYD steht aktuell bei 10,70 EUR und damit unter deutlichem Druck. Während politische Risiken und ein frischer Rückruf belasten, versucht der chinesische Elektroautobauer mit Preisanpassungen und globaler Expansion neue Stärke zu zeigen. Die Lage ist so gemischt wie selten - und Anleger fragen sich, wohin der Kurs steuert.Preissteigerungen in Indien - BYD testet die Marktstärke BYD kündigte an, ab dem 1. Januar 2026 die Preise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de