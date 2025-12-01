Zürich- Gravis Robotics, ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Zürich, das schwere Baumaschinen in autonome Roboter verwandelt, hat 23 Millionen US-Dollar aufgebracht, um seine Aktivitäten in Grossbritannien, den USA und der EU auszuweiten. Die Finanzierung wurde von IQ Capital und Zacua Ventures angeführt, unter Beteiligung von Pear VC, Imad, Sunna Ventures, Armada Investment und Holcim. Gravis plant, die Mittel für den Bau weiterer Maschinen und ...

