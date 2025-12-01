Die aktuelle Herbstumfrage von DZ Bank und BVR zeigt, dass die Stimmung im deutschen Mittelstand weiter sinkt. Nur 62,8 Prozent der befragten Unternehmen planen in den kommenden sechs Monaten zu investieren.Das liegt deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von rund 73 Prozent und ist der niedrigste Wert seit der Finanzkrise 2009. Die verhaltene Investitionsbereitschaft spiegelt die zunehmende Unsicherheit wider, denn immer weniger Unternehmen blicken optimistisch in die Zukunft. Belastend wirken vor allem Bürokratie, hohe Lohnkosten und der anhaltende Fachkräftemangel, die laut ...

