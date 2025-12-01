Der Business Case eines Graustromspeichers ist grundsätzlich attraktiver, doch auch Grünstromspeicher können sich für die Betreiber lohnen. Markus Heemann, Geschäftsführer von Suncatcher Engineering, erklärt im Interview mit pv magazine, fünf verschiedene Arten, wie sich mit Grünstromspeicher Geld verdienen lässt und wie sie den Wert der gekoppelten Photovoltaik-Anlagen steigern. Markus Heemann kam vor rund einem Jahr von Mc Kinsey zu Suncatcher. Seit August führt er die Geschäfte der Suncatcher Engineering GmbH. Foto: Suncatcher pv magazine: Die Bundesnetzagentur hat ja veröffentlicht, dass 46 ...

